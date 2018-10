Basha: Rama sulmon Berishën që të zhvendosë vëmendjen

Pas përgjigjes së ashpër të Kryeministrit Edi Rama ndaj paraardhësit të tij lidhur me komentet për vrasjen e minoritarit grek në Bularat, Berishës i ka dalë në krah lideri i Opozitës, Lulzim Basha.

Kryetari i Partisë Demokratike komentet e Ramës i quan “sulm me gjuhë banditi ndaj ish-kryeministrit”. Sipas tij, gjithçka bëhet “me shpresën e kotë se mund ta zhvendosë sadopak vëmendjen e mund të fitojë pak kohë për të mbyllur skandalin e radhës.”

“Bashkëqeverisja e Ramës me krimin është fakt. Bashkëpunimi me krimin për blerje votash është i provuar. Rama nuk ka asnjë shans të mbrojë as veten e as ministrat, ish ministrat, deputetët e kryebashkiakët kriminelë nga përballja me drejtësinë e vërtetë. Nuk i ka mbetur gjë tjetër veçse të flasë përçart, duke sulmuar me gjuhë banditi ish kryeministrin, me shpresën e kotë se mund ta zhvendosë sadopak vëmendjen e mund të fitojë pak kohë për të mbyllur skandalin e radhës. Turpi kombëtar ka emrin dhe fytyrën e tij!”, shkroi Basha në një postim në rrjetet sociale.

Më herët të hënën duke komentuar ngjarjen në Bularat të Gjirokastrës, ish-kryeministri Sali Berisha tha se “Duke dënuar disa reagime zyrtare të Athinës por edhe të Tiranës, që duan të përdorin rastin për qëllime politike. Konsideroj të nevojshme një hetim të plotë dhe transparent të kësaj ngjarje. Me këtë rast bëj thirrje për ndërprerjen e histerisë primitive antishqiptare në Athinë dhe asaj antigreke në Tiranë, që nuk i shërbejnë as të vërtetës dhe as bashkëpunimit mes popujve dhe vendeve tona!”

Këtyre komenteve, iu përgjigj ashpër kreu i ekzekutivit, Edi Rama, i cili e quajti paraardhësin e tij “materie të biodegraduar deri në palcë”. “Deklarata e Sali Berishës për Bularatin një pisllëk që mund ta bëjë vetëm një materie e biodegraduar deri në palcë. Sa shumë i dha Shqipëria këtij njeriu që do iki nga kjo botë pa lënë pas qoftë dhe një fjali për t’ua treguar fëmijëve apo një fjalim ku të mos duhet sinjali kujdes fëmijët”, shkroi Rama. /tvklan.al