Basha: Rama tallet, refuzoj të zbres në nivelin e tij

Fjalimin e Kryeministrit Edi Rama nga foltorja e Kuvendit, ku përsëriti se nuk do të ketë ‘asnjë lekë dëmshpërblim për zaptuesit e pronës publike”, kryedemokrati Lulzim Basha e ka quajtur “tallje nga fillimi deri në fund”.

“Sot kemi bërë një përpjekje titanike për t’i ikur tallavasë që imponon një Kryeministër i dështuar, që nuk i ka mbetur gjë tjetër vetëm se të flasë nga foltorja e Kuvendit si llaxore. Prandaj nuk mund të jemi në atë parlament, sepse ai nuk flet asgjë, asgjë nuk ka thënë sot as për hallet e njerëzve, as për problemet as për zgjidhjet, është tallur nga fillimi deri në fund”, tha Basha, në fjalën e tij gjatë një bashkëbisedimi për Buxhetin 2019 me përfaqësues të biznesit, ekspertë, gazetarë dhe grupe të interesit.

Basha tha se refuzon të zbresë në nivelin që Rama e ka ulur debatin publik.

“Përtej patologjisë psikiatrike që është domeni i mjekëve në këtë sallë, dua të them se unë refuzoj si kryetar i opozitës ta zbres nivelin e debatit publik në nivelin prej halabaku me të cilin flet Edi Rama për të fshehur dështimin total të qeverisë së tij”, tha Basha. /tvklan.al