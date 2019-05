Basha – Ramës: I ke orët e numëruara

Në takimin me strukturat e Partisë Demokratike në Shkodër, Lulzim Basha ka dhënë një mesazh të qartë për Kryeministrin Edi Rama.

“I ke orët e numëruara”. Me këto fjalë iu drejtua Basha kreut të qeverisë dhe foli edhe për bandat kriminale që veprojnë në Shkodër, për të cilat akuzoi se kanë lidhje me Qeverinë, teksa u shpreh i vendosur se shkodranët nuk do të gjunjëzohen.

“Sot është dita kur Edi Rama do të rikthejë të burgosurit politik në Shqipëri, sot është dita dhe ky është vendi për t’ja thënë fare qartë dhe prerë, i ke orët e numëruara! Ky vend nuk do të pranojë që policia të dhunojë qytetarët dhe të mbrojë kriminelët, hajdutët dhe oligarkët. Kurrë më nuk do të pranojmë që ligji të veprojë me dy standarde. E gjithë kjo e keqe i zuri rrënjët tek bashkëpunimi i krimit me organizatën e Rilindjes. Futën shokët e tyre në Parlamentin e krimit. U vërsulën mbi pronat e shkodranëve dhe menduan se kishte nisur ora e mbretërimit pa kufi dhe pa fund me ndihmën dhe mbështetjen e Edi Ramës.

Me siguri injoranca nuk i ndihmoi të kujtonin se në cilin qytet janë, se çfarë tradite ka këtu. Harruan se këtu ka një forcë politike që krenohet se rrënjët e trashëgimisë i ka te kurajot e shkodranëve. Harruan se ka një Parti Demokratike e vendosur të qëndrojë në krah të Shkodrës. Sot disa prej tyre janë prapa hekurave dhe nga aty mundohen prapë të diktojnë përmes lidhjeve kriminale me Edi Ramën dhe ministrave të tij, por ju themi mos u mundoni shumë për t’u lidhur në telefon me Edi Ramën. Së shpejti do t’ja u sjellim Edi Ramën atje ku jeni ju bashkë me kriminelët e tjerë në pushtet. Beteja që ka nisur nuk do të njohë kurrë atë që s’e njohu historia, gjunjëzimin e Shkodrës. Krimi nuk do ta gjunjëzojë Shkodrën, krimi nuk do ta gjunjëzojë Shqipërinë”, tha Lulzim Basha.

Kryetari i Partisë Demokratike zgjidhjen e krizës politike e sheh tek një qeveri tranzitore pa Ramën si Kryeministër, teksa theksoi se beteja e opozitës nuk është thjesht vetëm për rotacion politik, por për të vendosur standard demokratik për zgjedhjet.

“Ajo që na pret në fund të kësaj beteje nuk është thjesht rotacioni politik, i cili po vjen dhe është i pashmangshëm. Partia Demokratike dhe aleatët tanë janë sot aleanca totale politike dhe numerike në vend. Ne jemi në këtë betejë për të diktuar që njëherë e mirë rregullat europiane të demokracisë të jenë rregullat e zgjedhjeve shqiptare. Dhe për këtë garancia e vetme është një qeveri tranzitore pa Edi Ramën Kryeministër. Për këtë duhet një reformë e vërtetë zgjedhore për të cilën pyetet dhe vendos sovrani”. /tvklan.al