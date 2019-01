Basha replikon me Ramën: Balili është prova e kapitullimit të tij para krimit

Lideri i opozitës Lulzim Basha i është kundërpërgjigjur, kryeministrit Edi Rama lidhur me arrestimin e Kelmend Balilit.

“Ramës i djeg e vërteta sepse Balili është prova e kapitullimit te tij para krimit. I djeg sepse ka ulur kokën para të gjitha kushteve të trafikantit të drogës. I djeg sepse shqiptaret do ta shohin shpejt lehtësimin nga akuzat për trafik droge. E kemi parë ketë film me S. Tahirin”.

Rames i djeg e verteta sepse Balili eshte prova e kapitullimit te tij para krimit. I djeg sepse ka ulur koken para te gjitha kushteve te trafikantit te droges. I djeg sepse shqiptaret do ta shohin shpejt lehtesimin nga akuzat per trafik droge. E kemi pare kete film me S. Tahirin.

— Lulzim Basha (@lulzimbasha_al) January 15, 2019