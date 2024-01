Basha: Rithemelimi nuk e do Reformën Zgjedhore

Shpërndaje







20:11 19/01/2024

“Aksioni i tyre në parlament i shërben vetëm Ramës”

Bllokimin e mbledhjes së Komisionit të Reformës Zgjedhore nga Grupi Parlamentar i PD, Lulzim Basha e cilëson një shfaqe që i shërben vetëm qeverisë. Ai thotë se aksioni në komision tregon se deputetët e PD nuk e duan Reformën Zgjedhore.

Basha u kërkoi deputetëve që të ndërpresin aksionin opozitar në parlament, i cili sipas tij, nuk ka dhënë asnjë rezultat pozitiv. Për Bashën ka një komplot mes deputetëve që protestojnë në parlament dhe Edi Ramës.

Teksa e vë theksin tek listat e hapura, Basha nuk jep një përgjigje të qartë nëse do bashkojë votat me PS në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Nuk munguan edhe thumbimet për ish-kryeministrin Sali Berisha.

Basha shprehu gatishmërinë e tij për të hequr dorë vullnetarisht nga imuniteti, nëse për të do të kishte hetim nga SPAK. Në konferencën për mediat, Basha deklaroi se të hënën do të dorëzojnë një amendament për buxhetin e shtetit, ku do të kërkojnë 50 milionë euro ndihmë ushtarake për Kosovën.

Klan News