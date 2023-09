Basha shkarkon Bardhin nga kryetar grupi

18:13 02/09/2023

Vetëzgjidhet kryetar i grupit parlamentar të PD

I mbështetur nga vetëm 10 deputetë, Lulzim Basha mblodhi delegatët e Kuvendit Kombëtar, të cilëve u përsëriti disa herë nevojën për ndarjen e pushteteve. Pas marrjes së drejtimit të partisë, Basha u vetëzgjodh kryetar i grupit parlamentar, duke shkarkuar nga ky funksion Gazment Bardhin, i cili tashmë është kundërshtar i tij.

“Mea Kulpën” për drejtimin e PD-së e pasoi nga akuzat për liderin historik të demokratëve, duke shtrirë duart e bashkëpunimit për këdo të rreshtuar në krah të Sali Berishës, veç këtij të fundit.

“Për interesat e tij të ngushta i ka privuar demokratët nga fitorja e zgjedhjeve vendore dhe vazhdon të mbaj peng me gjakftohtësi dhe trafikojë aspirata e tyre për pazaret e veta.”

Alternativa e re sipas Bashës parashikon kufizim e mandatit qeverisës të një kryeministri , jo më shumë se dy herë në krye të ekzekutivit, ndërsa në krye të Partisë Demokratike kur kreu i kësaj forcë politike humb zgjedhjet në nenin 45 të statutit që u miratua nuk sanksionohet dorëheqja e mundshme e Kryetarit.

Por ndryshimet statutore nuk kaluan pa u komentuar edhe nga Kreu i grupit parlamentar Gazment Bardhi, i cili përmes një thënieje të shkrimtarit rus Fjodor Dostojevski, shkruan se të jetosh në deziluzion është përsonale, të mashtrosh me vetëdije të gjithë dhe mbi të gjitha veten për të disatën herë është e pafalshme.

Më herët Bardhi e ka cilësuar nul Kuvendin e thirrur nga Basha duke paralajmëruar se do tentohet që në kuvend të shkohet me një grup të unifikuar parlamentar të Partisë Demokratike, duke bashkëpunuar me pjesën e deputetëve që mbështesin Sali Berishën.

