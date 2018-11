Basha shpalos alternativën e PD-së për bujqësinë

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha zhvilloi sot një takim me banorët e Pirgut në Bashkinë e Maliqit. Gjatë fjalës së tij, Basha shpalosi alternativën e PD-së për ringritjen e bujqësisë, e cila mbështetet në tre shtylla, investimet në infrastrukturë, mbrojtja e prodhimit vendas dhe tarifat dganore.

“Në rastin e bujqësisë nuk ka nevojë të shpikim rrotën. Politikat për të mbështetur bujqësinë funksionojnë njësoj, si në Europë, edhe te fqinjët tanë, Maqedonia dhe Kosova. Buxheti ynë për subvencionet vitin e parë do të jetë 150 milion euro dhe do të vazhdojë duke u rritur sipas projeksionit tonë, siç do të vazhdojë të rritet edhe prodhimi i bujqësisë shqiptare”, tha Basha.

Kreu i opozitës sulmoi edhe ministrin e Ekonomisë dhe Financave, Arben Ahmetaj, për të cilën tha se do të marrë 22 milion euro nga inceneratorët.

“Vetëm për tre inceneratorët, që janë makina të prodhimit të parave, Arben Ahmetaj do të marrë 22 milion euro për veten e tij, t’i fusë në xhepat e tij. Ne do t’i japim fund koncensioneve korruptive që na e kanë çuar kilometrin e rrugëve në 25 milionë euro”, tha më tej Basha.

Kryedemokrati tha gjithashtu se një nga pikat kryesore të qeverisjes së tij do të jetë edhe rritja e pensioneve.

“Ne do të nisim që prej ditës tonë të parë në pushtet, rritjen e pensioneve. Rritja e parë do të jetë në nivelin e 200 mijë lekëve dhe deri në fund të mandatit, pensioni minimal në Shqipëri do të jetë 250 mijë lek të vjetra për pensionist”, u shpreh Basha./tvklan.al