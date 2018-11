Basha: Shqipëria do të ketë mbështetës të fortë me Weber në BE

Publikuar | 14:06 Shpërndaj Kryetari i opozitës, Lulzim Basha uroi kandidatin zyrtar të PPE-së për President të Komisionit Europian. Nëpërmjet një njoftimi në Twitter kreu i Partisë Demokratike shkruan: “Me Manfred Weber, Shqipëria do të ketë një mbështetës të fortë në BE”, shkruan Basha. Urime të përzemërta mikut tonë #ManfredWeber kandidati zyrtar i PPE për President të Komisionit Europian në zgjedhjet e ardhshme Europiane. Me #ManfredWeber🇦🇱 do ketë një mbështetës të fortë në 🇪🇺.✌ pic.twitter.com/lnJ26f8Q5H — Lulzim Basha (@lulzimbasha_al) November 8, 2018 /tvklan.al Shpërndaj Kategori Politika Te fundit Të gjitha