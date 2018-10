Basha: Shteti ‘privat’ i Ramës po komploton për të mbrojtur Xhafajt

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi të mërkurën kryeministrin Edi Rama se ka krijuar një “shtet privat”, i cili po komploton duke asgjësuar provat për të mbrojtur ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe vëllain e tij të akuzuar si trafikat droge, Agron Xhafaj.

“Të gjithë shqiptarët panë fytyrën e këtij shteti privat dhe përbërjen e kësaj strukture. Deputetë, drejtorë policie, prokurorë që fabrikojnë prova dhe dëshmitarë për të shpëtuar kriminelët”, tha Basha, duke folur për videon e Alfred Alizotit.

Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji, mbrëmjen e së martës ka publikuar në emisionin “Opinion” një video të fshehtë ku është filmuar Alfred Alizoti i dosjes “Babalja”, i cili rrëfen se është përdorur nga policia dhe se audio-përgjimi për vëllain e ministrit të Brendshëm është i vërtetë.

Në videon e transmetuar, kunati i Albert Veliut, Alfred Alizoti, i cili sipas Prokurorisë ka pranuar se ka imituar zërin e Agron Xhafës në videon për vëllain e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, thotë se ka takuar deputetin Balla pranë Prokurorisë.

“Edhe pse nuk u përmendën me emër, drejtues dhe pjesë të këtij inskenimi janë pa asnjë dyshim edhe Fatmir Xhafaj dhe Arta Marku...Është instaluar një shtet privat i Ramës, totalisht jashtë kontrollit.”

Kryedemokrati tha se “emërimi i Arta Markut, ka rezultuar një katastrofë për luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Ajo u soll politikisht për të mbrojtur lidhjet e qeverisë me krimin dhe këtë e ka realizuar me sukses...Kjo diktaturë mafioze duhet të shkatërrohet dhe do të shkatërrohet, të gjithë ata që janë pjesë e tij do të japin llogari përpara ligjit. Pushteti i tyre nuk e ka të gjatë, drejtësia ndaj tyre nuk do të mungojë“. /tvklan.al