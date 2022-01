Basha: Berisha ka kryer punë me PD. U përpoq të uzurponte selinë me mjete terroriste

18:30 08/01/2022

Lulzim Basha tha se Sali Berisha me atë që ai e quajti organizata e tij terroriste dështuan në tentativën për të uzurpuar Partinë Demokratike.

“Dua te falënderoj të gjithë ata që pamundësuan sot nënshtrimin e selisë së PD ndaj organizatës kriminale të Sali Berishës i cili me mjetet terroriste u përpoq të uzurponte PD. Pamundësuan objektivin tjetër daljen sot me viktima. Derdhjen e gjakut të demokrateve për hallin e Sali Berishës. Në një ditë se kjo, Berisha i ka bërë kësaj partie dëmin më të madh, por i ka dhënë mundësinë më të madhe demokratëve për t’u shkëputur ai. Demokratët e refuzuan dhunën e Berishës, edhe një pjesë e madhe e atyre që kishin ardhur deri këtu… Dua t’i them fare qartë se sot Sali Berisha ka kryer punë me PD dhe demokratët. Nuk përfaqëson më të më të keqen e kësaj partie, por atë që kjo parti ka lënë pas”.

Basha komentoi edhe ndërhyrjen e policisë.

“Padiskutim që punonjësit e policisë meritojnë përgëzim, por drejtuesit treguan se ishin vegla politike. Ata pritën 1 orë e gjysmë, pas deklaratave të ndërkombëtarëve… për të ndërhyrë”, tha mes të tjerash Basha./tvklan.al