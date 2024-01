Basha: Strategjia e dhunës i shërben vetëm Ramës

19:20 26/01/2024

“Nuk duhet të humbasim kohë për interesa të vogla

Strategjia që po ndjek grupimi i deputetëve që mbështesin Sali Berishën dhe Gazment Bardhin në Kuvend është tepër e dëmshme edhe për qytetarët. Kështu u shpreh Lulzim Basha gjatë një konference duke shtuar se bllokimi i Kuvendit po i shërben qeverisë të mos japë llogari për ligjet.

“Debati edhe këtë javë ka qenë ik Enkelejd, të vijë Oerdi. Ky ka qenë debati, e kuptoni sa i mjerueshëm dhe kush fërkon duart. Dikush tjetër që sfidon listat e hapura, dikush tjetër që ka tre palë zgjedhje që kapet nga misionet e monitorimit në shkelje të parimeve dhe parametrave elementarë të zgjedhjeve. Nuk po arrin dot një debat publik mbi çështje që kanë të bëjnë me qytetarët sepse duan ta mbajnë dëbatin këtu. Po kujt i bëhet vonë për emrat e përveçëm?!

Basha u ndal edhe tek Reforma Zgjedhore për të cilën tha se është kthyer në një betejë për emra.

“Teatri me regji të Edi Ramës dhe me përfitues kryesor Edi Ramën pamundësoi pjesëmarrjen fizike në Komsionin e Reformës Zgjedhore, por Komisoni i Reformës Zgjedhore u realizua në formatin online dhe ka miratuar kalendarin për punimet apo raundet e tjera në komsion. Thirrja ime në prani edhe të bashkëkryetarit Alibeaj ndaj çdokujt që nuk e ka me hile, që nuk bën lojëra personale është t’i lërë alibitë dhe të bëhet pjesë e punës së komisionit.”

Lulzim Basha para gazetarëve u ndal edhe tek propozimet për të ndryshuar sistemin e votimit dhe për të krijuar një zonë zgjedhore në gjithë vendin.

