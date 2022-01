Basha: Të largojmë njëherë e përgjithmonë toksinat e të kaluarës

17:27 18/01/2022

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha, ka shpërndarë një kolazh me foto nga takimi me gratë demokrate.

Në një postim në rrjetet sociale, Basha thotë se në procesin e riorganizimit të Lidhjes Demokratike të Gruas do të shpalosin vlerat duke u larguar nga toksinat e së kaluarës, gjuha e urretjes dhe modeli i linçimit e frikës.

“Bashkë për të ardhmen, me zonjat e Lidhjes Demokratike të Gruas, që me kurajo dhe shpresë kanë nisur procesin e riorganizimit për të qenë një organizatë partnere moderne, që përfaqëson dhe fuqizon realisht gratë. Në këtë proces do të shpalosim vlerat tona, duke larguar njëherë e përgjithmonë toksinat e të kaluarës, gjuhën e urrejtjes, modelin e linçimit dhe frikës, për të shpalosur një tjetër mendësi, me të cilën do të ndërtojmë një të ardhme më të mirë”, shkruan Basha.

Në momentin që po hynte në këtë takim, kredemokrati është pritur me protesta dhe vezë të hedhura ndaj tij./tvklan.al