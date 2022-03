Basha, të shtunën përballë grupit të PD

16:03 11/03/2022

Deputetët mbledhin firmat për dorëheqjen e tij

E shtuna pritet të sjellë një përballje tjetër të Lulzim Bashës me deputetët që i kërkojnë dorëheqjen. Basha ka thirrur në orën 11:00 të paradites mbledhjen e grupit parlamentar në selinë blu, për të diskutuar mbi situatën e krijuar pasi në zgjedhjet e 6 Marsit Partia Demokratike doli forcë e tretë.

Pjesa dërrmuse e deputetëve, që më herët ishin rreshtuar krah tij, përfshi edhe dy nënkryetarët e dorëhequr Agron Gjekmarkaj dhe Grida Duma, i kanë kërkuar Bashës edhe publikisht dorëheqjen.

Ata e bëjnë Bashën përgjegjës për disfatën ne zgjedhjet e pjesshme, më e rënda në historinë e Partisë Demokratike.

Por deputetët duket se nuk do të mjaftohen vetëm me kërkesat verbalë drejtuar Bashës. Televizioni Klan mëson se ata do ta paraqesin kërkesën e tyre për dorëheqje edhe në forumet e partisë.

Lulzim Basha, nga ana tjetër, pritet t’u kërkojë sërish të reflektojnë dhe të analizojnë shkaqet e humbjes. Por në këtë qëndrim ai mbështetet vetëm nga kandidatët humbës të 6 Marsit dhe disa deputetë të rrethit të tij të ngushtë.

