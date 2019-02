Basha: Vendi në krizë totale, rrugëzgjidhje e vetme një qeveri tranzitore

Edhe nga foltorja e Kuvendit kryetari i opozitës Lulzim Bashës, tha se vendi është në krizë totale dhe se zgjidhja e vetme është që mazhoranca ti hapë rrugë një qeverie tranzitore me zgjedhje të parakohshme.

“Nuk ka asnjë rrugëzgjidhje përveç një qeverie tranzitore me zgjedhje të parakohshme. Institucionet janë kapur nga krimi sesa larg realitetit është ky parlament kukull e oligarkisë. Rasti i djeshëm në Vlorë do të thotë që vendi është në një krizë totale. Në turet e mija këto ditë kam parë një realitet të tmerrshëm. Vetëm një njeri është i punësuar brenda shtëpisë, dhe me një xhiro prej 5 apo 10 mijë lek të vjetra”. Siguria zero, shëndetësia në mesjetë, mirëqenia nga java në javë përkeqësohet. Më shumës e gjysma e popullsisë shqiptarë jeton me 5 Dollarë në ditë”.

Sipas kreut të opozitës Kuvendi nuk është i shqiptarëve, por i një grushti politikanësh të lidhur me krimin.

“Një grusht politikanësh të lidhur më krimin. Si asnjëherë tjetër prej shtator 2017 kjo sallë nuk i takon qytetarëve shqiptarë. Me Niçen, Bajrat, Shullazin, me bandën e Lushnjës, Vlorës dhe bandat anembanë Shqipërisë”, u shpreh Basha.

Por pas deklaratave të bëra nga kreu i opozitës, ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj, ju përgjigj:

“Kurrë nuk do të arrini që të më shihni mua në pozicionin që keni qenë ju në vitin 2011. Prandaj kur të drejtoni gishtin ndaj meje duhet të kujtoni historinë dhe mendohuni mirë. Keni katër të vrarë në bulevard”.

Ndërsa Basha si kundërpërgjigje ndaj Lleshajt, tha se këtij të fundit i duhet kohë të mësojë përmendësh tezat bajate të propagandës së Edi Ramës

“Në ka një shprehje të njohur për shqiptarët, kur gishti tregon hënën, budallai tregon gishtin. Ty të duhet pak kohë të mësosh përmendësh tezat bajate të propagandës së Edi Ramës. Kur të tjerët janë zbythur, ti je i fundit që vjen dhe kujton se thua gjërat të reja. Kur unë punova dhe ja dola në luftën ndaj krimit dhe arrita t’i plotësoja shqiptarëve një ëndërr, atë të lëvizjes pa viza, zotrote e kishe mendjen si të krijoje alibi për Edi Ramën. Se ku e ke katandisur sot Shqipërinë, shefi yt nuk të ndihmon dot. Vendi një për pastrimin e parave të pista të krimit, kriminelët i ke në Parlament”, tha Basha./tvklan.al