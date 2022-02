Basha: Votojmë vetting-un për integrimin europian

15:40 10/02/2022

Berisha: Nuk e votojmë bashkëpunimin mes pengut e pengmarrësit

Ndryshe nga sa kishte deklaruar më parë, Lulzim Basha shprehu votën “pro” zgjatjes së afateve të vettingut. E justifikoi këtë me faktin se vota ishte pro integrimit europian.

“Sot nuk kemi drejtësinë që duam por do të ishte edhe më keq nëse procesi do të mbetej në mes dhe do të ndërpritej integrimi europian i vendit. Reforma në drejtësi ka pasur ecejaket e saj, ngecje devijime dhe vazhdon të ketë. Brenda pak ditësh trekëndëshi i Bermudës, Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë bërë gjithçka që të largojnë ONM dhe vetingu të shkojë në drejtim të paditur.”

Por Partia Demokratike në këtë votim erdhi e përçarë, pasi ish-Kryeministri Berisha dhe Komisioni i Rithemelimit deklaruan që në nisje të seancës votën kundër, duke akuzuar Lulzim Bashën se është në pazar me kreun e qeverisë. Berisha nuk e la pa thumbuar Bashën, teksa ky i fundit po ngjiste shkallët e parlamentit.

“Armiku më i madh është ai që të rri pas shpine, prandaj dil përpara… Nuk votoj bashkëpunim mes pengut dhe pengmarrësit është projekt që nuk i beson shoqëria shqiptare”.

Argumentet kundër i vijoi edhe brenda sallës së Kuvendit, ku replikoi me deputetin Ervin Salianji, duke i nxjerrë një video me deklaratat e Lulzim Bashës që deklaronte votën kundër vetingut.

Votën kundër zgjatjes së afateve të vetingut në parlament e deklaroi edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, duke e cilësuar farsë dhe të kapur drejtësinë nga kryeministri Rama.

Mandati i organeve të vettingut përfundon në qershor të këtij viti dhe zgjatja e afateve do të jetë deri në 31 dhjetor të 2024.

