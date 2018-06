Bashkë prej 21 vjetësh, por nuk e quajnë njëri-tjetrin burrë e grua

Publikuar | 20:07

Ato janë një çift jo formalist, të cilët pavarësisht se janë bashkë prej 21 vitesh, preferojnë të mos e quajnë njëri-tjetrin burrë dhe grua.

Bëhet fjalë për Neritan Liçajn dhe bashkëshorten e tij, Holta. Ata ishin sot të ftuar në studion e “Rudina” në Tv Klan nga ku treguan se nuk i pëlqejnë traditat, pavarësisht se i respektojnë ato. Ndonëse janë ligjërisht të martuar, ato nuk kanë bërë kurrë dasmë dhe nuk mbajnë unaza.

Gjatë emisionit ata treguan se janë njohur në Janar të 1997, në Akademinë e Arteve dhe se për aktorin Holta ka qenë dashuri me shikim të parë.

“Ne kemi qenë gjithmonë një çift anti-konformist, pa patur asgjë me ata që ruajnë ritualet e mrekullueshme të pirjes së kafeve, shkëmbimit të unazave apo të të bërit të dasmës. Ne të dy nuk kemi qenë tipa të tillë, ne vazhdojmë ta konsiderojmë njëri-tjetrin më tepër si dashnorë dhe jo si burrë e grua. Në vazhdojmë të jemi si ditët e para. Nuk e kemi diskutuar ndonjëherë dasmën, s’jemi tipa të tillë, nuk mbajmë unaza. Ne jemi njohur më 1997, unë isha asistent pedagog dhe Holta ishte studente. Ka qenë Janar kur jemi njohur dhe ishte sezon provimesh. Holta kishte shumë miqësi me studentët e mi. Më bëri përshtypje, ishte njeri plot dritë, e gjallë dhe pyeta një mikun tim për të. I thashë: “Shumë tip qenka”. Dhe ai më tha se do të ma prezantonte. Dhe ashtu ndodhi. Ishte një goditje dashurie me shikim të parë. I gjeta numrin e telefonit, filluan telefonatat dhe të dalurat për kafe siç ndodh zakonisht. Më pas filluam të frekuentoheshim”, tha aktori.

Ndërkohë Holta zbuloi më tepër detaje nga fillimi i njohjes së tyre teksa shtoi se ka qenë ajo që ka tentuar ta puthë për herë të parë.

“Ne të dy nuk kemi qenë tipa të zakoneve, kemi bashkëjetuar që në vite të hershme, që kur ka qenë e pazakontë bashkëjetesa. Erdhi natyrshëm qëndrimi jonë bashkë, bashkëjetesa dhe celebrimi i cili ka qenë më tepër si gjë që duhej bërë. Ne nuk e kemi ndjekur traditën, edhe pse është gjë shumë e bukur. Kam qenë unë ajo që kam vajtur dhe e kam takuar Neritanin sepse kërkoja regjisorin e shfaqjes. Neritani ishte ndryshe nga djemtë e tjerë, të linte hapësirë. Madje kam qenë unë e para që kam tentuar ta puth, Neri nuk të ngacmonte me fjalë dhe as me veprime”, shtoi Holta./tvklan.al