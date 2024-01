Bashkëjetonte me 14-vjeçaren, arrestohet 34-vjeçari

Shpërndaje







18:26 11/01/2024

Policia e akuzon për marrëdhënie seksuale me të mitur

Akuzohet për kryerje të marrëdhënieve seksuale me një të mitur. Aranit Arapi nga fshati Kryekuq i Divjakës është vënë në pranga nga policia. Prangosja e tij u bë në këtë banesë pasi prej 10 muajsh ishte në një lidhje me një vajzë 14-vjecare. E mitura që prej muajit Mars të vitit të shkuar jetonte me familjen e djalit ndërsa këta të fundit kishin bërë edhe dasmë.

Lidhja është kundërshtuar vazhdimisht nga prindërit e vajzës të cilët e kanë denoncuar rastin në polici. 34 vjecari është shoqëruar disa herë nga uniformat blu, por më pas është lënë i lirë gjatë kësaj periudhe. Pas denoncimit të radhës, Arapi u arrestua mbrëmjen e së mërkurës.

Prindërit e djalit thonë se vajza ka qëndruar në shtëpinë e tyre me dëshirë ndërsa diçka të tillë e ka shprehur edhe para policisë.

Thonë se as ata dhe as djali nuk kanë qenë në dijeni të moshës së saktë të vajzës.

Pas arrestimit të 34-vjeçarit, e mitura është larguar nga banesa e tij dhe është nën asistencën e psikologëve dhe sociologëve.

Klan News