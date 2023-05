Bashkëpunëtori i drejtësisë ndryshon dëshminë

Shpërndaje







17:29 09/05/2023

Klevis Alla tha se në vrasjen e vëllezërve Haxhia morën pjesë Dumani dhe një person me kapuç

I penduari i drejtësisë Klevis Alla ndryshon deklarimet para gjykatës. Alla mori statusin e bashkpuntorit pasi rrëfeu vrasjen e vëllezërve Viktor dhe Besmir Haxhia, ndodhur në prill të 2020 në Durrës.

“Ditën e ngjarjes jam takuar me Nuredin Dumanin, i cili në kokë mbante një kapuç si ata të policisë. Bashkë me Nuredinin ishte edhe një person po me kapuç, por nuk e njihja”.

Në deklarimet e dhëna me herët i riu tregonte se në ekzekutimin e vëllezërve Haxhia kanë marrë pjesë Talo Çela, Nuredin Dumnai dhe Altin Ndoci. Deklarimet e Klevis Allës kanë rënë ndesh edhe me deklarimet e Nuredin Dumanit, i cili ka statusin e bashkëpuntorit në kuadër të operaconit “Plumbi i Artë”.

26-vjeçari ka treguar se e ka telefonuar ai Besmir Haxhinë, të cilin e njihte, pasi ishin nga e njëjta lagje. Ai thotë se i ka kërkuar që të takohen.

“Besmir Haxhia ishte tek dyqani i agjensisë. S’ka vonuar shumë dhe ka ardhur tek tregu i Shënavlashit. Asnjëri nuk ishte në dijeni që Besmiri ishte me vëllain e tij Viktorin. Sapo makina Golf 6 është afruar, Nuredin Dumani ka ulur xhamin e makinës dhe ka qëlluar e ndërsa ekzekutori tjetër ka qëlluar me xham të mbyllur. Nuredini ka zbritur nga makina dhe i është afruar vëllëzërve, ku ka qëlluar sërish mbi ta.”

I penduari i drejtësisë ka treguar se pas ngjarjes Nuredin Dumani dhe personi tjetër janë larguar në drejtim të Tiranës. Alla e ka braktisur makinën në një rrugë qorre, ndërsa armët e zjarrit i ka hedhur në një kanal. Të nesërmen ai është kthyer sërish dhe ka marrë gëzhojat nga makina. Shkak i ekzekutimit të vëllezërve Haxhia dyshohet të jetë konflikti për paratë e grabitura në Aeroportin e Rinasit në Prill të 2019-ës.

Klan News