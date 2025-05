Drejtuesi i Partisë Mundësia Agron Shehaj është i ftuari i mbrëmjes së sotme në “Opinion” në Tv Klan. Teksa parashtroi ambiciet e forcës që udhëheq për 11 Majin, theksoi që në krye të herës së nuk do bashkëpunojë në asnjë rast me asnjë subjekt tjetër politik.

“Nuk synojmë të kushtëzojmë, nuk është qëllimi ynë të jemi team maker. Bashkëpunim me asnjë! Ne nuk bashkojmë votat me asnjë! Ne e dimë se ç’do ndodhë në datë 12, do fillojë pazari siç është bërë gjithmonë, ose me parti politike, me deputetë. Ka ndodhur dhe do ndodhë.”

Po në rast se Partia Socialiste fiton sërish?

“Ne do jemi opozitë. Unë vetëm këtu kam dëgjuar, ç’a do të thotë të bashkohesh me opozitën?! Secili bën opozitën e vet”, u përgjigj ai.

/tvklan.al