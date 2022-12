Bashkëpunimi për mbrojtjen, Kim takohet me Ramën, Peleshin dhe Kingjin

12:04 16/12/2022

Ambasadorja amerikane, Yuri Kim, është takuar këtë të premte me kryeministrin Edi Rama, Ministrin e Mbrojtjes, Niko Peleshi dhe shefin e Shtabit të Përgjithshëm, Arben Kingji.

Ambasadorja Kim ka zbuluar se në fokus të takimit të tyre ka qenë bashkëpunimi i dy vendeve në fushën e mbrojtjes.

“Faleminderit Kryeministri Edi Rama, Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi dhe Shef i Shtabit Gjen. Kingji për një takim të frytshëm këtë mëngjes për të rishikuar progresin historik në forcimin e bashkëpunimit SHBA-Shqipëri në mbrojtje. 2022 shënon vitin e parë të pranisë së qëndrueshme ushtarake të SHBA në Shqipëri. Presim të vazhdojmë të punojmë ngushtë me Shqipërinë në 2023 për t’u siguruar që mbështetja e SHBA në trajnime dhe pajisje të përmbushë nevojat e Shqipërisë, dhe kapacitetet dhe kërkesat e ndërveprimit të NATO-s. Presim gjithashtu Defender Europe 2023. Jemi krenarë të jemi gjithnjë krah për krah“, u shpreh Kim./tvklan.al

1/2 Thanks PM @ediramaal , Defense Minister @nikopeleshi & Chief of Defense General Kingji for a productive meeting this morning to review historic progress to strengthen 🇺🇸🇦🇱 defense cooperation. 2022 marks the year of the first sustained 🇺🇸 military presence in 🇦🇱 .