Bashkëshortes i dhanë 10 vjet jetë, Besnik: Çdo gjë po më ikte poshtë këmbëve, u ndodha në udhëkryq

16:32 16/10/2022

Besniku, është nga Vlora, por prej vitesh ka ndërtuar jetën e tij në Greqi, së bashku me familjen. Sot, në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” të “E diela shqiptare” në Tv Klan ai rrëfen se dikur pati gjithçka, ndodhej mirë ekonomikisht deri në momentin që jeta vendosi ta testonte në një furtunë të fuqishme.

Ardit Gjebrea: Cili ishte momenti që jeta juaj u përmbys papritur?

Besnik: Në 2009, duke parë disa probleme të nuses, jo lodhej shumë, por nuk i vinim veshin dhe… siç është emigranti i hedhur në atë të përditshmen, punë shtëpi.

Ardit Gjebrea: Qartë, qartë, është puna, është lodhja, është normale.

Besnik: Arriti momenti, një ditë prej ditësh, në orën 3 të natës, ta them më qartë, ngrihemi dhe papritur u gjend në spital. Nusja kishte problem me veshkën dhe direkt as gjysmë ore, kaloi në dializë. Doktori tha “djalë i mbarë kjo është një sëmundje e tillë që duhet luftuar, por brenda 10 vjetësh trupi degradohet, prandaj… “

Ardit Gjebrea: Prandaj ka 10 vjet kohë.

Besnik: Po. Hymë në një listë që pret.

Ardit Gjebrea: Lista e pritjes për çfarë?

Besnik: Lista e pritjes për veshkë, bëhet transplanti i veshkës.

Ardit Gjebrea: E kuptova.

Besnik: Kaluan 7 vite e gjysmë.

Ardit Gjebrea: Si ishte jeta gjatë këtyre 7 viteve?

Besnik: Aty ishte gjithë ai… jeta gjatë këtyre viteve, duke pasur një ekonomi, një biznes, një jetë të mirë, shumë të mirë, papritur u ndodha në një udhëkryq. Çdo gjë shikoja që po më ikte poshtë këmbëve. Shikoja fëmijët, se kisha 3 fëmijë, shikoja që fëmijët ishin nëpër kurse anglishteje, gjermanishteje, shikoja që fëmijët filluan po trembeshin. Nuk po e kuptoja se çfarë po më ndodhte.

Ardit Gjebrea: Kishte shpenzime?

Besnik: Shpenzime të jashtëzakonshme. Përveç çfarë kisha, ekonomia që kisha, shkatërrova edhe komplet biznesin që kisha për të mbështetur bashkëshorten time se mbi të gjitha ajo ishte, bashkë i ndërtuam e bashkë mund t’i ndërtonim siç i ndërtuam.

Nga ana tjetër, Besniku ndihej se nuk po mund të ishte i pranishëm për fëmijët e tij. Ai ndiente frikën e tyre, pasigurinë për të ardhmen, ngurrimin që kishin për të kërkuar diçka e që shpesh nuk e bënin. Babai dhe bashkëshorti, i cili ndihej i fortë, kujton momentin kur u ndodh në një udhëkryq.

Besnik: Isha i fortë se anën ekonomike e kisha, por ana ekonomike, për dy vjet, u shkatërrua, mbaroi çdo gjë dhe unë dola në udhëkryq sa arrita në momente, se unë pi edhe duhanin, merrja një paketë cigaresh dhe për dy orë e kisha mbaruar buzë detit, rrija e mendohesha, si të veproja, si të gjeja zgjidhje./tvklan.al