Bashkëshorti i propozoi në prani të vjehrrës, Eliona Pitarka ‘mori hakun’ me lajmin e shtatzënisë

12:45 27/03/2022

Si vajzat e vogla që ëndërrojnë princin e kaltër, Eliona Pitarka e kishte imagjinuar edhe momentin e propozimit. Për “Jo Vetëm Modë” në Tv Klan, aktorja tregon se e dëshironte shumë një propozim romantik, por erdhi në një formë krejtësisht ndryshe nga ëndrrat e saj.

Eliona Pitarka: Ai e dinte që unë e doja një propozim shumë të bukur dhe nuk e bëri fare ashtu siç e kisha menduar. Një njeri që vihet në siklet për çdo gjë, edhe pse e dinte fiks si e doja unë, e ka bërë në shtëpinë e prindërve të vet, në prani të mamasë së tij që i thoshte “po ti ulu në gjunjë të paktën kur t’ia vendosësh atë unazën”. Ishte situatë shumë e sikletshme.

Në marrëdhënien e tyre 5-vjeçare, Gala erdhi pas 4 vitesh, një shtatzëni e planifikuar që i emocionoi të gjithë. Eliona tregon se lajmin bashkëshortit ia dha në mënyrën më të pazakonshme.

Orinda Huta: Si e zbulove?

Eliona Pitarka: Motra ime. Unë as nuk e kisha ndërmend të bëja një test shtatzënie, ishte shumë herët për ta bërë sepse nuk dyshoja ende. Ai ka qenë duke drekuar me shokët, unë e kam marrë në telefon dhe i kam shkuar atje jashtë ku ishte. E kam thirrur të vijë dhe pasi ka dalë, i thashë “po ti more burrë, unë të marr në telefon, ti del me shokët, do bëhesh baba, pse kështu bëhen këto gjëra?” Kështu ia kam treguar, ai s’po e kuptonte se ç’po thoja. “Ti do bëhesh serioz, ç’po bën kështu, do bëhesh baba”. Unë kisha marrë testin me vete, pastaj shokët e panë nga brenda dhe e kuptuan e filluan duke bërtitur.

Teksa Gala ka gëzuar jetët e tyre, Eliona ka nisur të mendojë edhe për një fëmijë tjetër, sidomos prej dëshirës që partnerit që dëshiron të ketë dy vajza të tjera.

Orinda Huta: Mendoni për një bebe të dytë?

Eliona Pitarka: Po dhe shumë shpejt madje. Më duket e çuditshme, të paktën mamatë që më rrethojnë, në fis, në shoqëri, kolegë që thonë “prit të rritet njëherë”. “Jo” i them unë, e kam menduar shumë shpejt madje./tvklan.al