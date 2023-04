“Bashkëshorti më la për një vajzë 10 vjet më të re”, Dasara Karaiskaj rrëfen për herë të parë arsyen e divorcit

12:05 20/04/2023

Dasara Karaiskaj rrëfeu për herë të parë në programin “Shije Shtëpie” në Tv Klan arsyen e divorcit nga ish-bashkëshorti i saj italian. Gazetarja pranoi se është tradhtuar nga ish-partneri i saj, me të cilin ka një vajzë.

“Le ta themi këtu dhe le të shpërthejnë portalet, mua bashkëshorti më la për një vajzë 9-10 vjet më të re se mua kështu që në realitetin në të cilin jetoj unë, këto gjëra ndodhin dhe më kanë kushtuar martesën”, tha Karaiskaj.

“Ajo mund të jetë më e re, por kjo nuk përjashton faktin që ka bërë gjithsesi një gomarllëk ai”.

Ndërsa sa i përket faktit nëse partneri do ia rrëfente tradhtinë dhe do i kërkonte falje, ajo u shpreh se zgjedhja e parë do ishte familja.

“Po sigurisht, ai është babai i fëmijës tim, si e diskuton? Po patjetër, do ruaja familjen”, tha Karaiskaj./tvklan.al