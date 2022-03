“Bashkëshorti u nis me mision në Afganistan për 7 muaj, pak kohë pasi kisha lindur vajzën”, mes lotësh pedagogia rrëfen momentin e vështirë

23:09 19/03/2022

Mes lotësh dhe emocionesh, pedagogia Irena Myzeqari rrëfeu në studion e “E ardhmja është vajzë” një prej momenteve më të vështira, atë të largimit të bashkëshortit në Afganistan për 7 muaj, në një kohë kur vajza e tyre ishte ende shumë e vogël.

“Në lidhje me profesionin e Erionit, ka qenë një moment tjetër i vështirë në jetën time. Unë jam bërë nënë në 17 Janar 2019, lindi Diellza. Dhe në 10 Qershor, një ditë para ditëlindjes së tij, Erioni merr njoftimin që do të shkojë në Afganistan për 7 muaj sepse e tillë është puna e oficerëve. Ka qenë një moment shumë i vështirë për mua në sensin që mu desh të isha operacionale. Kuptova menjëherë terminologjinë që ai përdor që duhet të jem operacional, kush është procedura, ta fillojmë… dhe unë u desh që të bëhesha shumë e fortë, pa e përkëdhelur dhe veten, që në ato 7 muaj që do ishte larg shtëpisë dhe familjes unë të mbaja gjallë edhe zjarrin e dashurisë, por më e rëndësishmja të mbaja gjallë figurën e tij te Diellza. Që t’i komunikoja që ai është në punë, do të vijë shpejt. Në këtë periudhë të vështirë, kur je nën e re dhe bashkëshortin e ke larg është e vështirë t’i bësh gjërat siç duhet. Falë Zotit nëna e tij, që rrit edhe Diellzën dhe më ndihmon në edukimin e saj ka qenë një mbështetje për t’ia dalë mbanë. Përmenda babain dhe Erionin, por për të përmendur ata 4 që qëndrojnë pas nesh. Babai dhe nëna e tij, babai dhe nëna ime. Ne jemi dhe të ndryshëm kulturalisht. Ai është nga Tropoja, unë Shqipëria e Mesme kështu që mund të imagjinoi edhe diferencat kulturore që kemi herë pas here. Por unë mendoj se suksesi i lidhjes tonë, është pikërisht formimi dhe njerëzillëku që kemi marrë prej familjeve tona dhe vizioni i përbashkët përtej të gjitha dallimeve që kemi.”/tvklan.al