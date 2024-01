Bashkia e Tiranës, 3 bursa për studentët në Kolegjin e Europës

Shpërndaje







15:19 30/01/2024

Nënshkruhet Memorandumi mes Veliajt dhe Rektores Federika Mogherini

Nga ky vit akademik, Bashkia e Tiranës do të japë tre bursa studimi për studentët shqiptarë që do të pranohen në Kolegjin e Europës. Lajmin e dha Kryebashkiaku Erion Veliaj gjatë një takimi me Rektoren e Kolegjit, Federica Mogherini.

“Sot nënshkruam Memorandumin e Bashkëpunimit për tre bursa. Është vetëm fillimi, sepse donim që t’i jepnim edhe një dimension të qyteteve këtij bashkëpunimi që kemi me Kolegjin e Evropës. Kolegji i Evropës, sigurisht që ka një pikë të madhe graviteti në Tiranë dhe besoj se fakti që kemi studentë nga 50 vende të ndryshme, mbi 200 e ca aplikime për vetëm 31 vende, na vë vërtet para një përgjegjësie.”

Rektorja Mogherini u shpreh se Tirana ofron shumë mundësi edhe për studentët e huaj.

“Do të sjellim studentë nga të gjitha vendet e Europës. Tirana pikë së pari ofron shumë elementë tërheqës. Shohim që kanë aplikuar shumë studentë dhe mendoj se kjo është për arsye akademike, por jam e sigurt që ndodh kështu edhe për shkak të bukurisë së qytetit, të motit, të ushqimit, të jetës kulturore, mjedisit kumbues që ofron Tirana.”

Kampusi i Kolegjit të Europës në Tiranë do të ofrojë një program akademik me standarde europiane për studentët nga Shqipëria, Ballkani Perëndimor dhe Bashkimi Europian.

Klan News