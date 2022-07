Bashkia e Tiranës hap garën për ndërtimin e Teatrit Kombëtar

18:23 26/07/2022

Veliaj: Koha do na japë të drejtë për godinën e tallashit

Hapet gara ndërkombëtare për ndërtimin e Teatrit Kombëtar. Nga mbledhja e Këshillit Bashkiak, Erion Veliaj tha se shumë shpejt do të nisë puna për ndërtimin e e godinës së re.

“Me vendimin që marrim sot kalojmë fazën e fundit burokratike, hapjen e garës ndërkombëtare, e cila zgjat 60 ditë, dhe me të shpallur fituesin do të fillojmë ndërtimin e Teatri të ri sipas projektit danez të Bjarke Ingels. Do të kemi teatrin më modern në Ballkan! Viti 2025 do e gjejë Tiranën me një teatër të ri, edhe pse njësoj si me projektin e Unazës së Madhe te Astiri, sherri na mori 3 vjet kohë”.

Për ndërtimin e Teatrit të ri Kombëtar është bërë edhe reflektimi i nevojshëm në buxhet, si pasojë e ndryshimit të çmimeve të materialeve të ndërtimit për shkak të luftës në Ukrainë. Teksa e cilësoi se vendimin më të vështirë shembjen e godinës, Veliaj tha se teatri i ri do të jetë një tjetër sukses i kryeqytetit.

“U kërkoj ndjesë nëse i kemi lënduar, qoftë edhe për mënyrën sesi e prishëm, por nuk bëhej ndryshe. Duhej ta bënim në një moment kur liderët ishin duke gërhitur, se po ta bënim me gjithë militantët e tyre aty, do shkonim në një konfrontim pa sens e do bëheshim gazi i botës. Ishte një nga vendimet më të vështira, por besoj se koha do na japë të drejtë”.

Sipas kryebashkiakut Veliaj, projekti i ri për teatrin do i shërbejë gjeneratës së ardhshme.

