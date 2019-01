Bashkia e Tiranës internet falas për studentët në QS

Krahas rikonstruksionit të godinave dhe të sallave të leximit, të gjithë studentët të cilët jetojnë në “Qytetin Studenti”, do të mund të shfrytëzojnë pa pagesë shërbimin e internetit.

Pas suksesit të ofrimit të shërbimit “Free Wi-Fi” në sheshin “Skënderbej”, Bashkia e Tiranës ka startuar nismën “Tirana Smart City” për ofrimin e internetit falas edhe në kampusin e “Qytetit Studenti”.

Të gjithë dhomat e studentëve në të gjitha godinat e këtij kampusi do të jenë të pajisura me internet, ndërkohë që akses do të ofrojnë edhe sallat e leximit.

Për të lehtësuar jetën e studentëve në këtë kampus, Bashkia e Tiranës ka vendosur që shërbimin e internetit flas ta ofrojë edhe në të gjithë ambientet publike.

Paralelisht, në “Qytetin Studenti” ka filluar puna për rehabilitimin e godinave nga Bashkia Tiranë, me qëllim ofrimin e të gjitha kushteve të nevojshme për studentët e ardhur nga rrethet për të studiuar./tvklan.al