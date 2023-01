Bashkia e Tiranës në terren për të ndihmuar 4 familjet e prekura nga tërmeti mbrëmë

13:36 16/01/2023

Veliaj: Këshilli Bashkiak do të japë ndihmë financiare për riparimet e dëmeve në Zall Bastar

Prej mbrëmjes së djeshme, ekipet e emergjencave të Bashkisë së Tiranës janë në terren për evidentimin e dëmeve nga tërmeti.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, kryebashkiaku Erion Veliaj shprehet se Këshilli Bashkiak i Tiranës do të akordojë ndihmë financiare për 4 shtëpitë e dëmtuara nga tërmeti i djeshëm në Zall Bastar.

“Ekipet e Emergjencave Civile te Bashkisë Tiranë janë tashme ne fshatrat e largët të njësisë Zall Bastar për të vlerësuar 4 shtëpitë e dëmtuara nga tërmeti mbrëmë! Këshilli Bashkiak do të akordoje ndihmën financiare për riparimet! Mirënjohje skuadrës sonë profesioniste!”, shkruan Veliaj. /tvklan.al

