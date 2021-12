Bashkia e Tiranës nis dëgjesat për buxhetin

17:40 07/12/2021

Erion Veliaj: 2022 do jetë viti i rinisë

Bashkia e Tiranës nis dëgjesat për buxhetin 2022. Gjatë një takimi më të rinjtë, kryebashkiaku Erion Veliaj tha se viti i ardhshëm do të jetë viti i rinisë edhe në aspektin e mbështetjes buxhetore.

“Ky është ndoshta buxheti më i madh i akorduar ndonjëherë për rininë nga Bashkia e Tiranës. Kemi parashikuar një listë prej 1000 aktivitetesh dhe me gjithë këto hapësira që ka Tirana, do të kemi edhe 10 aktivitete në ditë, që s’i ngjajnë fare njëri-tjetrit, por që qyteti të gëlojë. Kjo do të jetë edhe një mënyrë për të ndryshuar pak imazhin e vendit”.

Teksa u përqendrua tek investimet e Bashkisë në fushën e arsimit, Veliaj tha se në tiranë janë hapur 14 shkolla të reja

“Këtë javë do hapim dhe dy shkolla të reja në Kombinat. Shkolla “Lasgush Poradeci” që është konceptuar, jo vetëm më një palestër të mirë, por dhe me auditor. Nuk ka nevojë njeriu fare t’i hipë makinës dhe të vijë në qendër të Tiranës, ku fare mirë mund t’i bëjmë shumë prej këtyre aktiviteteve, edhe për vitin e rinisë të decentralizuara në të gjitha këto hapësira. Shkolla tjetër që do hapim fill pas “Lasgush Poradecit” është “16 Shtatori” në Pezë. Edhe ajo një super shkollë, është ndërtuar komplet nga e para”,

Veliaj tha se në mbështetje të Tiranës do të hapen disa qendra teknologjike.

