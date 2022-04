Bashkia Tiranë shtyn me 1 muaj pagesat e taksave të biznesit të vogël

20:15 06/04/2022

Veliaj: Besoj se është lajm i mirëpritur nga të gjithë

Këshilli Bashkiak i Tiranës shtyn deri më 20 Maj afatin e pagesave të tarifave të pastrimit, taksës së tabelës dhe taksën e përkohshme të infrastrukturës arsimore, duke iu ardhur në ndihmë bizneseve të vogla që janë prekur jo pak nga situata e krijuar nga lufta në Ukrainë.

Lajmin e dha kryebashkiaku Erion Veliaj gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ku njoftoi gjithashtu se u miratua shtyrja e afatit të pagesës së këstit të parë dhe të dytë për taksat mbi pasurinë e paluajtshme, përkatësisht, taksa mbi ndërtesën, taksa mbi truallin dhe taksa mbi tokën bujqësore për në datat 20 Maj dhe 31 Korrik.

“Më duket diçka e arsyeshme, edhe për faktin se me kostot e rritura të disa shpenzimeve, siç mund të jetë nafta apo shpenzime të tjera, i jep biznesit një muaj frymëmarrje, për të mos i vënë nën presion për të kapur afatet. Besoj se është lajm i mirëpritur nga të gjithë”.

Kryebashkiaku i Tiranës bëri të ditur se më 8 Prill do t’i bashkohet manifestimit dhe ftoi qytetarët që të bëhen pjesë e marshimit.

“Të premten në orën 12:00 do të mblidhemi të gjithë bashkë në sheshin “Skënderbej”, trupi diplomatik, organizata të shoqërisë civile, individë pa dallime partiake. Do të kemi një edhe përshëndetje nga kryetari i Bashkisë së Kievit, Klitchkov. Marshimi do të nisë nga sheshi “Skënderbej” deri te “3 Vëllezërit Frashëri”, aty ku është ambasada e Ukrainës, për të dhënë disa mesazhe dhe për t’u bashkuar me korin e qyteteve më të mëdha të Evropës, për të bërë realitet atë që Presidenti Zelensky tha në fjalën e tij në çmimet Grammy: “Na ndihmoni me gjithçka të mundeni, vetëm me heshtjen mos na ndihmoni, se heshtja nuk ndihmon asnjeri”. Heshtja përkundrazi të bën palë me fajtorin”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku shtoi se Tirana do të vijojë të dërgojë ndihma në Ukrainë dhe i ftoi të gjithë ta lënë politikën mënjanë.

