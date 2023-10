Bashkia Tiranë vijon punimet në njësinë Nr.2

Shpërndaje







14:28 08/10/2023

Erind Bejko: Pas asfaltimit të rrugëve, do të punohet për përmirësimin e ndriçimit dhe në sistemet kulluese

Bashkia e Tiranës vijon investimet në blloqet mes pallateve në Njësinë 2, duke vijuar asfaltimin dhe punën për përmirësimin e ndriçimit te Rr. “Xhoxhi Martini”. Drejtori i Përgjithshëm i Rrugëve dhe Ndriçimit Publik, Erind Bejko deklaron se investimet në këtë zonën do të vijojnë edhe duke ndërhyrë në sistemet kulluese dhe sinjalistikën rrugore.

“Është punuar me nëntokën dhe kemi bërë edhe testimet tona kur ra shiu që mos kemi nga këto historitë e përmbytjeve në gjithë pjesën e brendshme të lagjes. Është punuar me asfaltimin, është punuar me ndriçimin dhe nga nesër fillojmë konceptojmë edhe sinjalistikën horizontale dhe vertikale në mënyrë që gjithë ky bllok të jetë i stabilizuar.”

Administratori i Njësisë Administrative Nr. 2, Florian Pullazi tha se punimet në këtë zonë filluan pas kërkesave të vazhdueshme nga banorët.

“Një kërkesë e kahershme e vjetër e banorëve të kësaj zone. Kjo është rruga “Xhorxhi Martini” e cila lidh pjesën e shkollës Pedagogjike dhe Pazarit të Ri, pra ka një aksesuëshmëri të lartë.”

Pas përfundimit të punimeve në Rr. “Xhoxhi Martini” Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe e Ndriçimit Publik do të vazhdojë ndërhyrjen në të gjitha lagjet e Tiranës.

Klan News