Bastet online, del projektligji

Shpërndaje







18:09 05/04/2023

Do jepen vetëm 10 licenca. Kompanitë duhet të kenë 3 vite përvojë në 3 vende të BE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka bërë publik projektligjin, i cili lejon rikthimin e lojërave të fatit vetëm në versionin online, pra bastet sportive online.

Ato do mund të luhen nëpërmjet paisjeve elektronike, smartphone, tabletave apo në faqet zyrtare të internetit apo aplikacionet e subjekteve të licencuara për ushtrimin e aktivitetit. Projekligji përcakton se sistemi ku do të zhvillohen lojërat do të monitorohet online nga Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit.

Sipas këtij dokumenti, nuk do jepen më shumë se 10 licenca për ushtrimin e aktivitetit të basteve sportive online në të gjithë vendin.

Çdo person juridik apo bashkim personash juridikë, vendas ose të huaj, që kërkon të pajiset me licencë në kategorinë “Baste Sportive Online” duhet të të jetë shoqëri aksionare me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, e regjistruar pranë QKB ; Shuma e kapitalit të jetë jo më pak se 20 000 000 (njëzet milionë) Lekë, vlerë e cila mbetet e pandryshuar gjatë gjithë periudhës së licencimit; Subjekti aplikues ose të paktën, njëri prej aksionarëve të ketë përvojë në fushën e lojërave të fatit në jo me pak se 3 shtete të BE dhe për jo më pak se 3 vjet.

Për krijimin e garancive për fituesit e lojërave të fatit, kompanitë do jetë të detyruara të ngurtësojnë në një llogari të veçantë bankare një fond prej 120 000 000 (njëqind e njëzet milionë) Lekësh.

Projektligji përcakton se të ardhurat e mbledhura nga ky aktivitet do jenë pjesë e një fondi të posacËm.

Organizatorët e kategorisë “Baste sportive online” derdhin në llogari të Fondit të Posaçëm masën 15 % të të ardhurave bruto nga loja.”

Ky fond i posacëm shërben për mbështjetjen e projekteve në fushën e sportit, kulturës, inovacionit dhe teknologjisë së inovacionit.

Pas fazës së konsultimit, projektligji do të shkojë për miratim në Parlament.

Klan News