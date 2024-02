Bastet online, diskutime për koeficentët e taksimit

16:21 01/02/2024

Vjero: Synojmë formalizimin, nuk do të tatojmë lojtarët

Formalizimi i lojërave të fatit vijon të mbajë ende në faza diskutimi draftin për legjitimimin e këtij aktiviteti. Në Komisionin për Ekonominë dhe Financave, ku vijoi diskutimi i kësaj nisme janë paraqitur amendamente të reja që lidhen me format e licensimit dhe sigurinë e sistemit online.

Eduart Shalsi: Një nga pikat ka qenë për dhënien e licencave për bastet online: Të organizohet me garë platformat që përdorin. Duhet të jenë të pamanipulueshme. Përbërja e Komisionit të Licencave të ndryshojë në 7 persona.

Ndonëse pa praninë e opozitës, mes deputetëve të mazhorancës dhe përfaqësuesve të Ministrisë se Financave pati diskutime lidhur me koeficentët e taksimit të lojtarëve dhe kompanisë në loatrinë kombëtare dhe bingon televizive.

Vasilika Vjero: Duhet të ju kthejnë lojtarëve në formën e fitimit, në rastin e bingos televizive jo më pak se 80% të shumës të vënë në lojë. Në rastin e lotarisë kombëtare, kjo është në masën 60%. Ne gjykojmë se edhe në rastin që do të kemi përshtypje në normën e fitmit, duhet të sqarojmë që lojtari do të marrë më pak, por do të taksohet kompania.

Diskutimet për ndryshimet e reja të propozuara në komision u shtynë për javën e ardhshme, ndërkohë që kërkohet transparencë në hartimin e akteve nënligjore.

Tv Klan