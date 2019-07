Baton Haxhiu: Mandati i tretë i Edi Ramës, pastrim i PS (Video)

Vijon në “Zonë e lirë” në Tv Klan diskutimi lidhur me zhvillimet politike në vend. “Edi Rama kap gjithë pushtetet. Rroftë Mbreti apo poshtë Mbreti”, kjo ishte tema e dytë që shtroi drejtuesi i emisionit për të ftuarit e tij, Baton Haxhiu dhe Arian Curi. Ishte analisti i pari që u shpreh se duke qenë se jemi në demokraci duhet të themi “rroftë Mbreti”, ndërkohë që shtoi se kryeministri Edi Rama është produkt i gabimeve të njëpasnjëshme të opozitës. Ai vijoi më tej duke thënë se Rama do të garojë për mandatin e tretë, që sipas tij do të jetë pastrim i Partisë Socialiste.

Arian Çani: Edi Rama tashmë i ka kapur të gjitha, Parlamentin e ka në dorë, 61 bashkitë i ka në dorë, drejtësinë po ashtu. Pritet të bëhet SPAK-u, por nuk besoj se do të ketë ndonjë ndryshim të madh. Çfarë duhet të themi Baton?

Baton Haxhiu: Po të kthehemi në kohë duhet të them rroftë Mbreti, por meqë jemi në një kohë ku demokracia është ajo që e bën shoqërinë funksionale do të themi rroftë Edi Rama. Edi Rama është produkt i gabimeve të njëpasnjëshme të opozitës.

Arian Çani: A duhet që secili prej nesh të mendojë se si të hyjë në oborrin e mbretit sepse ata që mund të bëjnë rezistencë mund ta kenë keq.

Baton Haxhiu: Njeriu kur përmbushët si Edi Rama nuk ka kohë për hakmarrje. Mendoj që cikli politik i Edi Ramës e ka një rrugë dhe ajo rrugë gjatë dekadës së tretë do të jetë ajo që i jep njëfarë kuptimi. Ai do të bëjë garën për mandatin e tretë, por ajo që është më e rëndësishme është se gara për mandatin e tretë do të thotë pastrim i Partisë Socialiste./tvklan.al