Analisti Baton Haxhiu ka bërë një parashikim sa i takon rezultateve pas zgjedhjeve të 11 Majit. I ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan ku po diskutohet se çfarë duhet të presim nga këto zgjedhje, Haxhiu shprehet se pas 11 Majit në Parlament do të jenë gjashtë parti.

Ndër të tjera analisti ka zbuluar edhe nga cila parti pritet të marrin votuesit partitë e reja tëq cilat do të futen në Parlament.

Baton Haxhiu: Ajo që kam parë unë tek Barometri është rezultati do të jetë kështu se do të jenë gjashtë parti parlamentare.

Blendi Fevziu: Pra do të jenë gjashtë parti parlamentare?

Baton Haxhiu: Gjashtë parti brenda Parlamentit. Për këtë bëhu i sigurtë, të hënën do e shohim.

Blendi Fevziu: PD, PS, LSI, PSD kanë qenë edhe në zgjedhjet e kaluara…

Baton Haxhiu: Shtoi edhe tre dhe bie njëra. LSI bie tani. Lapaj dhe Agron Shehaj do të jenë me po themi dy deputetë secili prej tyre.

Blendi Fevziu: Po këto të dy nga i marrin këto deputetët? Nga e majta apo nga e djathta?

Baton Haxhiu: Kryesisht Lapaj ka marrë… Kur janë pyetur votuesit për kë keni votuar në 2021 ata janë përgjigjur LSI përshembull. A do të votoni, apo do t’i refuzoni zgjedhjet? Ato thonë, ‘po do të votojmë’. Po mirë meqë do të votoni cila parti tani do të votoni? Kryesisht ato që kanë qenë në LSI janë tek Lapaj. Kjo është ajo që del nga sondazhi.

Blendi Fevziu: Pra janë marrë nga koalicioni opozitar.

Baton Haxhiu: Po, pak Lapaj ka marrë edhe nga Partia Socialiste, por shumë pak.

Blendi Fevziu: Po Shehaj?

Baton Haxhiu: Shehaj ka gryer bukur shumë tek Partia Demokratike dhe tek të papërcaktuar. Kurse ajo që është risi, të papërcaktuarit janë kryesisht që kanë pasur një pauzë votimi dhe janë kryesisht tek zoti Qorri dhe zoti Qorri jam i sigurtë që do të dalë me një deputet.

/tvklan.al