Baton Haxhiu: Sali Berisha e ka fituar betejën me të gjithë ne

Shpërndaje







22:52 02/05/2022

Gazetari Baton Haxhiu është shprehur se ish-Kryeministri i vendit Sali Berisha e ka fituar betejën.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Haxhiu ka thënë se sipas tij, arsyeja pse Berisha është këtu “është e ka bërë punën politikisht në mënyrë të pamëshirshme, ndaj njerëzve të partisë së tij dhe atyre që kanë pasur qëndrim kundër”.

Baton Haxhiu: I rikthehemi një ankese apo një pozicioni se pse ka qenë Kuvendi kështu ose pse janë përjashtuar këta. Rruga që ka nisur doktor Berisha me “Foltoren” e kemi ditur që është e gabuar por do e fitojë atë që e ka nisur dhe të gjithë ata që e kanë përkrahur “Rithemelimin”, një pikë idealizëm që kanë pasur, kanë gabuar rëndë. Kemi ardhur në një pozcion se çfarë është ky Kuvend. Ky Kuvend ka disa përparësi: Përparësia e parë është se njeriu i cili e ka udhëhequr “Foltoren” do që ta udhëheqë një proces dhe ai është procesi kundër 3 gjërave: Kundër Edi Ramës, kundër non gratës dhe njëfarë mënyre kundër atyre që në jetën publike kanë qenë kundër tij. Me dorën në zemër, e ka fituar betejën.

Blendi Fevziu: Kush e ka fituar betejën?

Baton Haxhiu: Sali Berisha. Këtë betejë deri në Kuvend. E ka fituar procesin. Njeriu i gabuar që në rrugën e tij politike ka qenë i pamëshirshëm dhe ka arritur pikën kryesore që mund të arrijë një lider dhe këtu dua të them se e ka fituar betejën me të gjithë ne për shkak të konsistencës. Me mua e ka fituar në këtë moment, rruga e tij politike do të jetë shumë e vrazhdë dhe fundi i tij politik do të jetë shumë i vrazhdë. Arsyeja pse është këtu është e ka bërë punën politikisht në mënyrë të pamëshirshme, ndaj njerëzve të partisë së vet dhe atyre që kanë pasur qëndrim kundër. Fatkeqësisht, Kuvendi e solli në një situatë, e cila për mua ishte e pështirë, i duartrokiti Jozefina Topallit e cila ka qenë kontribuesja kryesore, ose një prej kontribueset kryesore pse Lul Basha dhe PD dhe vetë këta që janë këtu përballë që i kanë humbur zgjedhjet e fundit./tvklan.al