Batutat, Rama: Tek gjërat konkrete SHBA japin me kujdes se nuk kanë të shkretët! Kim: Dëgjova diçka të çuditshme

12:28 18/03/2022

Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në një ceremoni ditën e sotme ku është nënshkruar një marrëveshje mes UBT dhe Universitetit të Michigan. Kreu i qeverisë ka prekur temën e afganëve dhe nuk ka lënë pas batutat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës teksa në krah kishte ambasadoren Yuri Kim.

Rama tha se SHBA e ka për zakon që të premtojë shumë të bëjë më pak sesa premtoi kur vjen puna tek gjërat konkrete. Këto batutat të Ramës janë shoqëruar me të qeshura nga ambasadorja Kim, e cila i ka kthyer përgjigje duke i thënë se nuk ishte e sigurt nëse përkthimi ishte korrekt.

Të gjitha këto komente janë shoqëruar me të qeshura nga Rama, Kim dhe të ftuarit e tjerë në sallë.

Edi Rama: Atë që bëmë nuk e bëmë fare me idenë që do të kishim këtë përfitim, na ka sjellë në kushtet të përfitojmë nga ky partneritet. Ndërkohë që më vjen shumë mirë që studentët afganë këtu kanë gjetur jo vetëm mikpritje, por edhe një hapësirë ku ndihen mirë. Pas pak do të shkojnë matanë oqeanit, shpresoj që të mos mërziteni se nuk do t’ju trajtojnë kaq mirë sa ju trajtojnë këtu, por do të mësojnë edhe ata se si mos i trajtojnë të tjerët mirë dhe në rregull do të jenë. Normal. Ndërkohë nuk diskutohet që është kënaqësi që gjithë ata që erdhën, disa mijëra këtu, tani janë duke marrë atë që prisnin, ka mbetur një pjesë e vogël, të tjerë mund të vijnë prapë, por është normalizuar komplet sistemi dhe Kanadaja ka marrë një pjesë të madhe. Edhe SHBA po marrin jo aq sa premtuan, por një pjesë se e kanë një çikë të zakontë që premtojnë shumë dhe bëjnë më pak seç premtojnë, por kur vjen puna tek gjërat konkrete. Por kur vjen puna tek standardet dhe vlerat pastaj aty na japin pa pushim gjatë gjithë kohës dhe nga ato kanë shumë. Ne i marrim me kënaqësi dhe po qe puna për standarde, për vlera, për predikime, i kemi këtu. Nuk ka ditë natë, të na japin me bujari të madhe, ça duhet të bëni dhe kur vjen puna tek gjërat konkrete japin, por një çikë më me kujdes, se nuk kanë të shkretët, nuk janë në pozitë që të japin shumë, s’ka problem. Na vjen shumë mirë që sot jemi të gjithë bashkë këtu, edhe me ambasadoren. Më pëlqeu shumë ajo pjesa që tha rektori, ju garantojmë zonja ambasadore, m’u kujtua koha kur vinte sekretari i partisë dhe thoshte ai dekani vjetër, ju garantojmë se do punojmë që partia dhe populli të jenë krenarë për ne… Edhe ne ju garantojmë, patjetër. Faleminderit shumë, këto kisha unë dhe suksese, rroftë miqësia shqiptaro-afgane.

Yuri Kim: Çfarë ka që nuk shkon me ty? Jam e sigurt që nuk ishte përkthimi korrekt. Dëgjova diçka të çuditshme.

Edi Rama: Sigurisht, është faji i përkthyesit shqiptar. Thjesht pushojeni. Do pushohet përkthyesi tani./tvklan.al