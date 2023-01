Bayern barazon përsëri

13:25 29/01/2023

Afrohen akoma më shumë ndjekësit

Bajerni i Mynihut regjistroi barazimin e tretë radhazi në kampionat. Skuadra që kryeson renditjen në Bundesligën gjermane e mbylli me rezultatin 1 – 1 përballë Eintracht-it të Frankfutit.

Pavarësisht se bavarezët shënuan të parët me Sane, miqtë barazuan në pjesën e dytë me Kolo Muani. Unioni i Berlinit që fitoi 2 – 0 derbin me Hertën është vetëm 1 pikë larg Bajernit.

