Bayern-Barça do të luhet pa tifozë - Tv Klan

Bayern-Barça do të luhet pa tifozë

19:20 30/11/2021

Autoritetet bavareze u kanë komunikuar drejtuesve të klubit se nuk do të lejohen tifozët në “Allianz Arena”

Bajernit të Mynihut i është komunikuar se duhet të luajë ndeshjet e radhës në “Allianz Arena” me dyer të mbyllura, ndërsa Gjermania po përgatitet për rritje të numrit të të infektuarve me Covid.

Shteti i Bavarisë po aplikon një numër masash, në mënyrë që të shmangë rritjen e të sëmurëve për shkak të variantit të ri, Omicron. Hapjet e tregjeve të Krishtlindjeve janë anuluar dhe takimi i Ligës së Kampioneve kundër Barcelonës më 8 Dhjetor, do të luhet pa tifozë.

Kampionët e Bundesligës do të ndeshen në transfertë me rivalët e Dortmundit në fundjavë, ndërsa pas disa ditësh do të luajnë në shtëpi kundër Mainzit, ku pritet që sërish të mos ketë tifozë. Kryeministri i Bavarisë Markus Soder e ka marrë vendimin pasi këmbëngul se nuk ka kuptim që në të ardhmen e afërt të ketë tifozë në stadium nisur nga situata.

Bajerni, Ausburgu dhe Greojther Furth janë tre klubet e prekura të Bundesligës nga Covid në këtë shtet. Në Tetor, në “Allianz Arena” u lejuan 75 mijë tifozë, por rritja e infeksioneve bëri që kapaciteti të ulej me 25%.

