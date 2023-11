Bayern eliminohet nga Kupa e Gjermanisë

Shpërndaje







12:32 02/11/2023

Ekipi i Ligës së tretë Saarbrucken shkakton surprizën

Bayern Munchen u eliminua në turin e dytë nga Kupa e Gjermanisë. Befasinë e shkaktoi Saarbrucken, ekip i Ligës së tretë.

Muller realizoi në minutën e 16’, por Sontheimer barazoi në shtesën e pjesës së parë. Goli i suksesit të Saarbrucken u shënua nga Gaus në të 96’.

Borussia Dortmund kaloi në turin tjetër duke mundur 1 – 0 Hoffenheim falë golit të Marco Reus në fundin e pjesës së parë.

Bayer Leverkusen edhe pse vuajti ndaj Sandhausen në fund e mbylli me suksesin 5 – 2 takimin e luajtur me ekipin e ligës së dytë.

Manchester United pas paraqitjeve me luhatje në Premier League u eliminua edhe nga Kupa e Ligës së Anglisë. Neëcastle e mundi me rezultatin 3 – 0 në stadiumin Old Trafford, duke u kualifikuar në fazën çerekfinale të turneut.

West Ham mundi 3 – 1 Arsenal dhe vijon garën për trofeun që të kualifikon në grupet Conference League.

Chelsea kaloi më tej me fitoren 2 – 0 me Blackburn, ndërsa Liverpool arriti objektivin me suksesin 2 – 1 në fushën e Bournemouth.

Tv Klan