Bayern gati për Salzburg

20:00 16/02/2022

Bavarezët duan fitore pas humbjes në kampionat, austriakët besojnë te surpriza në të 16 e Champions League

Bajerni i Mynihut nuk do të ndryshojë stilin sulmues të lojës në takimin në transfertë kundër Salzburgut, që do të luhet për të gjashtëmbëdhjetat e Ligës së Kampioneve në mbrëmjen e sotme. Bavarezët pësuan një humbje të sikletshme kundër Bohumit në Bundesligë në fundjavë me rezultatin 4-2, ku të katër golat i pësuan në 45 minutat e para.

“Qëllimi ynë është që të vazhdojmë me sukseset. Sigurisht që do të ketë një lloj qëndrimi agresiv kundrejt nesh. Jo të gjithë do të na mbështesin kur ne të jemi në fushë”.

Ndërsa trajneri i kampionëve të Austrisë, Matias Jaisle, kërkon nga ekipi të tregojë vetëbesim në fushë kundër rivalëve gjermanë. Sipas tij, skuadra ka arritur rezultate historike, ndërsa theksoi se pavarësisht humbjes në kampionat, Bajerni është ekipi më i mirë për momentin në botë dhe nuk duhet nënvlerësuar.

Nikola Zivalt mund të luajë kundër Bajernit pasi ka lënë pas një dëmtim në gju, ndërsa Sesko dhe Suçiç vështirë të rekuperohen.

