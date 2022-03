Bayern Munich pushon magazinierin

00:19 08/03/2022

Ftoi vajzën në seancën stërvitore, dha koment racist ndaj Gnabry e Choupo-Moting

Një koment racist ndaj dyshes së sulmit, Choupo-Moting dhe Gnabry i ka kushtuar shtrenjtë një prej magazinierëve të Bajernit të Mynihut. Ai kishte ftuar vajzën e tij në qendrën sportive të klubit dhe i kishte treguar kësaj të fundit se nuk duhet të krijojë lidhje dashurie me persona me ngjyrë, duke i treguar me gisht futbollistët. Këtë frazë punonjësit e tjerë e kanë dëgjuar dhe raportuar menjëherë në klub, duke nënvizuar qëllimin e tij racist.

Bajern ka vendosur të vazhdojë me seriozitetin më të madh, duke shkarkuar punonjësin e magazinës pavarësisht punës shumëvjeçare brenda klubit. Një episod i ngjashëm ndodhi disa vite më parë, gjithashtu te Bajern. Gjatë një grumbullimi veror në verën e vitit 2020, një trajner i të rinjve u gjobit dhe u pushua nga puna për përdorimin e termave racistë kundër disa lojtarëve në një bisedë në grup.

Klan News