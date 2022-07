Bayern Mynih akord me De Ligt

23:30 16/07/2022

Gjermanët bindin holandezin me 13 mln Euro në sezon, ‘pengesë’ Juventusi

Bajerni i Mynihut ka arritur akordin me Matthijs de Ligt për ta transferuar në Bavari. Sipas gazetarit Alfredo Pedulla, gjigandi gjerman ka bindur mbrojtësin holandez për t’u transferuar në “Allianz Arena” që në merkaton e kësaj vere. Duke iu referuar këtyre burimeve, De Ligt do të firmos me Bajernin një kontratë pesëvjeçare, nga e cila do të përfitojë 13 milionë Euro në sezon, shtuar këtu edhe 2 deri në 3 milionë të tjera bonuse.

Propozim i pranuar nga ana e futbollistit, teksa tashmë drita jeshile duhet të merret nga Juventusi. Në drejtim të torinezëve ka mbërritur një ofertë prej 75 milionë Euro, e cila mund të rritet në 80 milionë në varësi të bonuseve. Ajo që tërheq vëmendjen është filozofia e njëjtë e Bajernit, që fillimisht gjen marrëveshjen me lojtarin dhe më pas me klubin që i zotëron kartonin. De Ligt gjendet në Torino prej vitit 2019 kur u transferua te Ajaksi. Nga ajo kohë, ai ka luajtur 87 sfida, duke shënuar edhe 8 gola.

