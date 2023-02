Bayern “vendos” të ardhmen e Galtier

23:40 14/02/2023

PSG mendon pasuesin, tenton firmën me Zinedine Zidane

Paris Saint-Germain është në kërkim të një trajneri të ri. Sipas asaj që raporton “El Chiringuito”, skuadra pariziene nuk bindet nga aftësitë e teknikut Galtier, i cili ka dështuar që të ruajë ekuilibrat dhe të shmangë përplasjet e lojtarëve në dhomat e zhveshjeve. Gjithçka pritet të varet nga ecuria e skuadrës kryeqytetase në Ligën e Kampionëve, ku do të luajnë përballë një eksperti të këtij kompeticion si Bayern Munich. Eliminimi nga gjermanët do të sillte padyshim lamtumirën e Galtier, ndoshta në fund të sezonit.



Për të shmangur një befasi të madhe, PSG ka nisur sondazhet për teknikun që do e pasojë. Zinedine Zidane shihet si ai i duhuri, me francezin që gjendet pa kontratë prej largimit nga Real Madrid. Fakt që sigurisht nuk do pengonte aspak PSG-në për ta bindur 50-vjeçarin.

Zizu do të ishte i gatshëm për të pranuar detyrën vetëm në fund të sezonit, pasi uljen e menjëhershme në stol do të ishte një minë me sahat për të dhe skuadrën franceze. PSG mbetet në lojë për të fituar kampionatin dhe Ligën e Kampionëve, objektiv që sigurisht lidhet ngushtë edhe me të ardhmen e teknikut Galtier. Dështimi për ta fituar këtë trofe do të sillte divorcin mes palëve.

