“Bazë ushtarake e NATO-s në Porto Romano?”, Peleshi: Projekt i rëndësishëm për Shqipërinë dhe Aleancën

13:14 19/12/2022

Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi në një dalje për mediat ka komunikuar vendimet e Këshillit të Ministrave pas mbledhjes së zhvilluar.

Mes të tjerash, Ministri Peleshi është pyetur dhe në lidhje me ndërtimin e një baze ushtarake në Portin e Ri Tregtar të Durrësit, gjë e cila është deklaruar më herët nga Kryeministri Rama i cili ka thënë se ka pasur një kërkesë nga ana e NATO-s në lidhje me ndërtimin e tij.

Peleshi ka deklaruar se një ndër pikat e diskutimit me gjeneralin suprem të NATO-s ka qenë dhe mundësia e mbështetjes nga NATO të portit ushtarak pranë portit të ri të Porto Romanos teksa ka dhënë dhe më shumë detaje përsa i përket këtij projekti.

Pyetje: Në kuadër të ndërtimit të Portit të Ri Tregtar të Durrësit, ka patur një deklaratë nga Kryeministri Edi Rama që ka pasur një kërkesë për NATO-n për të ndërtuar një bazë ushtarake në këtë pjesë të portit. Ka një përgjigje nga NATO, do të dëshirojë, do të mundet të ndërtojë një bazë ushtarake në këtë pjesë të portit?

Niko Peleshi: Lidhur me një takim të fundit që unë kam pasur para disa ditësh në qendrën e NATO-s me komandantin suprem të NATO-s, gjenaral Kavolin, një nga pikat e diskutimit ka qenë dhe mundësia e mbështetjes nga NATO të portit ushtarak pranë portit të ri të Porto Romanos. Ky është një projekt i rëndësishëm për Shqipërinë po e po, por ne mendojmë dhe për Aleancën pasi siç e ka thënë edhe gjenerali suprem i NATO-s, Durrësi është si portë hyrëse për në Ballkanin Perëndimor dhe në krahun lindor të NATO-s, është shumë i rëndësishëm për Alenacën e NATO-s.

Ajo që ne po i ofrojmë NATO-s që porti, pra kjo hyrje të jetë sipas standardeve të kërkuara nga NATO. Është shumë mirë që projektimi, pra që në fazën e projektimit, ne jemi duke u konsultuar me NATO-n. Paralel me konsultimin për dizajnin sipas standardit dhe këtë gjë ma premtoi komandanti suprem i NATO-s, pra që do të atashojë burime njerëzore pranë përfaqësisë tonë aty, kemi 16 ushtarakë që punojnë në NATO. Ne po punojmë dhe në pista të tjera për financimin. Ka hyrë në pikët e diskutimit nga strukturat e NATO-s dhe kjo mundësi financimi.

Kemi dhe një model të ngjashëm që është baza taktike e Kuçovës, e cila po ecën me ritme të shpejta. Ka qenë një tjetër pikë diskutimi me komandantin suprem, një investim tjetër shtesë për të ndërtuar qendrën e kontrollit të trafikut ajror aty, pra në Kuçovë, një infrastrukturë shtesë që mund të kushtojë 20 milionë euro të tjera. E kemi në fazë diskutimi, shpresojmë që të miratohet nga NATO. Me atë model, ne mund të ecim dhe për portin e Porto Romanos./tvklan.al