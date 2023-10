BB: Rritja ekonomike për 2023, 3.6%

13:13 06/10/2023

Raporti vlerëson se ndërtimi dhe turizmi janë shtytësit kryesorë të rritjes ekonomike

Ekonomia shqiptare për 2023 do të ketë një rritje ekonomike prej 3.6%, sipas raportit të fundit të Bankës Botërore. Parashikimi ka ardhur në rritje me 0.8% në krahasim me vlerësimin e mëparshëm në Qershor që ishte 2.8%.

Në raport theksohet se një faktor kyç në qëndrueshmërinë ekonomike të Shqipërisë ka qenë afrimi me Bashkimin Evropian, i cili lehtëson investimet, remitancat dhe eksportet. Ndërsa ndërtimi dhe turizmi janë shtytësit kryesorë të rritjes ekonomike.

Sipas raportiti të Bankës Botërore sfidat kryesore të zhvillimit të Shqipërisë janë popullsia e saj në rënie, e cila i detyrohet pjesërisht migrimit të madh; cilësia e dobët e fuqisë punëtore dhe cilësi e ulët e vendeve të punës të krijuara.

Po ashtu pjesë e sfidave janë edhe rreziqet klimatike. Ndaj në raport theksohet se duhet të adresohet hendeku në investimet e kapitalit njerëzor dhe nevoja për infrastrukturën rezistente ndaj klimës.

Në tremujorin e parë të 2023, PBB-ja u rrit me 2.7%. Shërbimet, duke përfshirë tregtinë dhe pasuritë e paluajtshme, e ndjekur nga ndërtimi dhe prodhimi janë sektorët që ndikuan më shumë. Sipas raportiti të BB treguesit ekonomikë sugjerojnë rritje të përshpejtuar gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë, me ardhjet e turistëve që kanë shënuar një rekord

lartë. Po ashtu në raport vlerësohet se inflacioni në vend do të vi duke u normalizuar në vitin 2024. Norma vjetore e inflacionit zbriti në 4.2 % në Korrik 2023 nga një nivel rekord prej 8.3 për qind në Tetor 2022, si rezultat të presioneve rënëse nga importi më i ulët çmimet, mbiçmimi i monedhës vendase dhe normalizimi i politikës monetare. Ndërkohë që parashikohet se inflacioni do të arrijë në 3% gjysmën e vitit të ardhshëm.

Banka Botërore ka ulur me 0.1 % rritjen ekonomike për Shqipërinë në dy vitet e ardhshme, 2024 dhe 2025, duke e vlerësuar rritjen ekonomike në 3.2%, kjo për shkak të faktorëve global, dhe sidomos tregjeve europiane.

Në raportin për rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore rritja ekonomike është parashikuar në 2.4% për vitin 2023. edhe gjatë viteve 2024-2025, rritja pritet të jetë 2.6% në vit, mes një zgjerimi të dobët në Bashkimin evropian, duke mbetur një rritje e dobët ekonomike në krahasim me mesataret afatgjata para pandemisë.

BB, RRITJA EKONOMIKE

Qershor 2023 2.8 %

Tetor 2023 3.6 %

