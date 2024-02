BB: Shqipëria, në krye të rajonit për statistikat

17:26 07/02/2024

Vlerësohet përdorimi i të dhënave për shërbimet

Teksa i konsideron thelbësore për përparimin dhe rritjen ekonomike, Banka Botërore e rendit Shqipërinë në krye të vendeve të rajonit, sa i takon përdorimit të të dhënave statistikore. Me një vlerësim prej 83.4 pikësh, Shqipëria vlerësohet mes 186 vendeve për ndërtimin e infrastrukturës së të dhënave statistikore.

Sipas Bankës Botërore, ky vlerësim është bërë mbi 5 shtylla kryesore, si shkalla e përdorimit të të dhënave, e cila vlerësohet me 90 pikë, përdorimi i të dhënave për shërbime, e vlerësuar me 70 pikë, përdorimi i të dhënave për produkte, vlerësuar me 87 pikë, burimet e të dhënave vlerësohen me 70 pikë dhe infrastruktura e të dhënave, me 100 pikë.

Performanca statistikore e një vendi mund të përmirësohet, ose të bjerë, me kalimin e kohës për shkak të ndryshimeve në rezultatet brenda secilës shtyllë, të cilat sipas Bankës Botërore varen nga disa tregues kryesorë të zhvillimit, të tilla si PBB për frymë dhe treguesit e kapitalit njerëzor ose efektivitetit të qeverisë.

Sipas kësaj matjeje, Shqipëria ka një vlerësim të përgjithshëm prej 83.4 pikësh, e ndjekur në rajon nga Serbia me 80.8 pikë, Mali i Zi me 78.1 pikë dhe Bosnje e Hercegovina me 70.6 pikë.

