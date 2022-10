BE e zhgënjyer që qeveria e Kosovës nuk përfilli këshillat për targat e makinave

23:43 29/10/2022

Bashkimi Evropian shprehu të shtunën zhgënjimin që qeveria e Kosovës nuk dëgjoi këshillat e bllokut dhe të Shteteve të Bashkuara për zgjatjen e afatit për konvertimin e targave të makinave të lëshuara nga Serbia me ato të Kosovës.

Në një komunikatë të BE-së thuhet se Kosova ka të drejtë të heqë gradualisht targat e vjetra “por procesi duhet të zhvillohet në mënyrën e dakorduar në dialog dhe të zbatohet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe konsultative”.

Ndonëse vendimi është një hap në drejtimin e duhur, thuhet në komunikatë, ai nuk është në përputhje me Marrëveshjet e Dialogut, të cilat janë të detyrueshme për të dyja palët”.

Kosovo’s decision on licence plates needs to be aligned with Dialogue agreements and implemented in an inclusive and consultative fashion. EU expects parties to engage constructively to find a solution with no further delay. Full statement 👉 https://t.co/IdSpAhkfjO