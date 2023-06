BE: I mirëpritur çdo kontribut për Asociacionin

Shpërndaje







19:42 09/06/2023

REL: BE vlerëson draftin e Ramës, i shkruar me seriozitet

Bashkimi Europian i mirëpret propozimet për çështjen e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe në Kosovë. I pyetur për propozimin e kryeministrit Rama për këtë çështje, zëdhënësi Peter Stano i tha Radios Europa e Lirë se kreu i diplomacisë europiane Josep Borrell është në kontakt me të gjithë liderët e rajonit.

“Secili kontribut konstruktiv në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, në kuadër të të cilit është duke u diskutuar edhe për Asociacionin e Komunave me shumicë serbe, është i mirëseardhur. Përfaqësuesi i lartë është në kontakt të vazhdueshëm me liderët në rajon dhe me shtetet anëtare të BE-së. Siç kemi thënë disa herë në të kaluarën, diskutimet dhe draftimi i statutit të Asociacionit/Bashkësisë mund të zhvillohet vetëm në kornizën e dialogut të lehtësuar nga BE-ja”, tha Stano.

Radio Europa e Lire nga burimet e saj diplomatike në BE, shkruan se teksti vlerësohet si i shkruar me shumë seriozitet dhe me cilësi shumë të lartë. Në shkrim nëenvizohet se burimet kanë pohuar se dokumenti po analizohet me kujdes. Por megjithatë ai po shihet si kontribut i shtuar në kuadër të gjithë përpjekjeve e drafteve të tjera që janë punuar tashmë nga organizata të ndryshime joqeveritare.

Diplomati i BE-së në komunikimin me Radion Europa e Lirë shpjegon se nuk ka rëndësi sesi e trajton unioni këtë dokument, por se si do ta trajtojnë vetë palët, Prishtina e Beogradi, pasi u takon atyre të avancojnë në drejtim të përmbushjes së detyrimeve. Qeveria e Kosovës nuk ka bërë ende asnjë koment mbi propozimin. Kryeministri Rama tha se nuk e kishte konsultuar atë me kryeministrin Kurti.

Dy kryeministrat do të takohen gjatë mbledhjes së përbashkët të qeverive më 14 Qershor në Gjakovë, por nuk dihet nëse do të ketë diskutime mes tyre për draftin. Vetë Rama, që dha pak detaje për dokumentin konfidencial, tha se ai jep zgjidhje për asociacionin e Komunave, nyja gordiane që sipas tij mban peng nënshkrimin e marrëveshjes finale mes Prishtinës dhe Beogradit.

Tv Klan