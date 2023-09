BE-ja bashkohet me Italinë kundër emigrantëve

23:20 17/09/2023

Shefja e KE-së Von der Leyen viziton Lampeduzën, premton riatdhesimin e emigrantëve

Europa duket se po mbështet qëndrimin e ashpër të qeverisë italiane ndaj Emigracionit. Protestat e banorëve të Lampeduzës dhe ngritja e zërit nga partnerët e koalicionit qeverisës e detyroi personalisht presidenten e Komisionit Europian Ursula von der Leyen të vizitojë frontin e luftës me emigrantët e paligjshëm. Von der Leyen premtoi të dielën “një përgjigje të koordinuar” nga ndaj problemit të emigracionit, duke u zotuar të përmirësojë forcat antitrafik, të rrisë mbikëqyrjen ajrore dhe të konsiderojë një mision të ri të mundshëm detar europian në Detin Mesdhe.

“Emigracioni i paligjshëm është një sfidë evropiane që kërkon një përgjigje evropiane. Plani prej 10 pikash përfshin një mision të ri të BE-së në Mesdhe, riatdhesime më të shpejta të njerëzve, kërkesat për azil të të cilëve janë refuzuar dhe korridore humanitare për mbërritjet e ligjshme. Ne do të vendosim se kush do të arrijë në Evropë dhe jo trafikantët”.

Kryeministrja Giorgia Meloni tha se Italia po vihet nën “presion të paqëndrueshëm” dhe përsëriti thirrjet për një bllokadë detare ndaj Afrikës së Veriut.

“Jemi përballë një krize që nëse nuk punojmë të gjithë së bashku, do të goditen të parët shtetet kufitare dhe pastaj të gjithë të tjerët. Është një problem që përfshin të gjithë dhe duhet të adresohet nga të gjithë. Vazhdoj të them se përballë flukseve nuk do ta zgjidhim asnjëherë problemin duke folur. E vetmja mënyrë për të adresuar seriozisht problemin është ndalimi i ardhjeve të paligjshme. Për emigracionin ilegal, ne kemi nevojë për zgjidhje serioze, komplekse, afatgjata që të gjithë të punojnë në të njëjtin drejtim dhe nuk do të kishte kuptim që një palë të angazhohej për të gjetur zgjidhje dhe një palë tjetër të angazhohej për t’i çmontuar ato për arsye ideologjike.”

Në përgjigje të krizës, anëtarët e qeverisë italiane kanë bërë thirrje për një mision detar të BE-së për të parandaluar largimin e anijeve nga Afrika e Veriut. Ata kanë propozuar gjithashtu masa për rritjen e riatdhesimeve dhe dyfishimin e numrit të qendrave të paraburgimit.

Tensionet janë rritur në ishull, i cili është më afër Tunizisë sesa Italia kontinentale. Por gjithashtu kriza e fundit e emigrantëve po shfrytëzohet edhe nga partneri i koalicionit i Melonit, Mateo Salvini i partisë së ekstremit të djathë Lidhja. Ai u shfaq në krah të udhëheqëses së ekstremit të djathtë të Francës, Marine Le Pen, në tubimin e fushatës në Pontida të Italisë.

Turmat brohoritnin dhe valëvitnin flamuj të zbukuruar me logon e partisë së Salvinit, Liga, ndërsa presidentja e Tubimit Kombëtar të Francës, Le Pen, u përkul në skenë. Salvini pritet të përqendrohet tek emigracioni ndërsa në Lampeduza të Italisë janë shtuar protestat për rritjen marramendëse të emigrantëve që zbarkojnë në ishull.

Klan News